Инфекционист назвал срок окончания пандемии COVID-19

На сегодняшний день вирус находится в процессе адаптации. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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Эксперт утверждает, что пандемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один-два года. Он подчеркнул, что для этого необходимо появление стойких мутаций инфекции.

При этом, добавил специалист, в среднем любому вирусу для адаптации требуется четыре-пять лет. На активную фазу, как правило, требуется три года, и лишь после этого начинается период приспособления, уточнил врач.

Ранее мы писали о том, что терапевт назвала отличия свиного гриппа от COVID-19.