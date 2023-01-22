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2 часа назад

Инфекционист Тимаков назвал срок окончания пандемии COVID-19 в мире

Катерина Саломе

На сегодняшний день вирус находится в процессе адаптации. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Инфекционист назвал срок окончания пандемии COVID-19
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт утверждает, что пандемия COVID-19 завершится не раньше, чем через один-два года. Он подчеркнул, что для этого необходимо появление стойких мутаций инфекции.

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При этом, добавил специалист, в среднем любому вирусу для адаптации требуется четыре-пять лет. На активную фазу, как правило, требуется три года, и лишь после этого начинается период приспособления, уточнил врач.

Ранее мы писали о том, что терапевт назвала отличия свиного гриппа от COVID-19.

Новости,Евгений Тимаков,
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