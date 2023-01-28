Диетолог назвала вредные для сердца продукты

Диетолог Марина Купфер рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона тем, кто подвержен болезням сердца. Об этом сообщает "Лайф".

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Прежде всего, по мнению специалиста, нужно отказаться от алкогольных напитков, кофе и крепкого черного чая. Эти напитки можно заменить соками, морсами и зеленым чаем.

Также стоит исключить соленые и маринованные овощи, так как в них содержится много соли. Купфер посоветовала заменить обычную соль на кале-магниевую.

Мясо диетолог посоветовала заменить морепродуктами и рыбой, а также употреблять нежирные сорта телятины и баранины.