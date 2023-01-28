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2 часа назад

Диетолог Купфер посоветовала сократить употребление мяса для здоровья сердца

Мария Каткова

Диетолог Марина Купфер рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона тем, кто подвержен болезням сердца. Об этом сообщает "Лайф".

Диетолог назвала вредные для сердца продукты
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Прежде всего, по мнению специалиста, нужно отказаться от алкогольных напитков, кофе и крепкого черного чая. Эти напитки можно заменить соками, морсами и зеленым чаем.

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Также стоит исключить соленые и маринованные овощи, так как в них содержится много соли. Купфер посоветовала заменить обычную соль на кале-магниевую.

Мясо диетолог посоветовала заменить морепродуктами и рыбой, а также употреблять нежирные сорта телятины и баранины.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили что дефицит витамина А при ожирении опасен для сердца.

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