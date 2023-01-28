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26 минут назад

Врачи предложили использовать лекарство от кашля против никотиновой зависимости

Мира Маркина

Ученые из Национального университета Пенсильвании определили, что лекарства от кашля могут помочь курильщикам справиться с никотиновой зависимостью. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Genetics.

Врачи предложили бросать курить с помощью лекарства от кашля
Фото: PxherePxhere

Команда, в которую вошли более 70 ученых, проанализировала генетические данные 1,3 миллиона человек. Они выявили более 400 генов, которые связаны с курением. Одни содержали инструкции по производству никотиновых рецепторов, другие регулировали работу дофамина — гормона радости, который позволяет людям чувствовать себя расслабленными и счастливыми.

Благодаря машинному обучению удалось найти препараты, которые влияли на продукты этих генов. Ученые обнаружили, что декстрометорфан, который применяют против кашля, галантамин от болезни Альцгеймера потенциально перепрофилировать, чтобы помочь людям перестать курить сигареты.

"Перепрофилирование лекарств с использованием больших биомедицинских данных и методов машинного обучения может сэкономить деньги, время и ресурсы. Некоторые из идентифицированных нами препаратов уже проходят клинические испытания на предмет их способности помочь курильщикам бросить курить, но есть и другие возможные кандидаты, которые можно изучить в будущих исследованиях", — уточнили авторы исследования.

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