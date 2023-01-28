Врачи предложили бросать курить с помощью лекарства от кашля

"Перепрофилирование лекарств с использованием больших биомедицинских данных и методов машинного обучения может сэкономить деньги, время и ресурсы. Некоторые из идентифицированных нами препаратов уже проходят клинические испытания на предмет их способности помочь курильщикам бросить курить, но есть и другие возможные кандидаты, которые можно изучить в будущих исследованиях", — уточнили авторы исследования.