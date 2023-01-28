Перечислены опасные утренние симптомы

Какие симптомы, появляющиеся после пробуждения, должны насторожить, рассказала эндокринолог Екатерина Янг. Ее слова приводит издание «Газета.ру».

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Обратить внимание утром стоит на запах из рта. У здорового человека дыхание будет относительно свежим, а на языке не будет налета.

Внимательно необходимо отнестись к отекам под глазами, если на ночь вы не ели соленую пищу и не пили много жидкости. Вызваны они могут быть в таком случае развитием в организме заболеваний.

Отсутствие аппетита по утрам тоже может быть признаком неполадок в организме, отмечает специалист.

А еще Янг рекомендует обратить внимание на то, что вы чувствуете после того, как выпьете кофе и при его отсутствии. Если бодрость к вам приходит лишь после выпитого напитка, это означает, что организм не восстанавливается во сне.

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