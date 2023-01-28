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52 минуты назад

Эндокринолог Янг перечислила опасные симптомы после пробуждения утром

Мария Кимакович

Какие симптомы, появляющиеся после пробуждения, должны насторожить, рассказала эндокринолог Екатерина Янг. Ее слова приводит издание «Газета.ру».

Перечислены опасные утренние симптомы
Фото: UnsplashUnsplash

Обратить внимание утром стоит на запах из рта. У здорового человека дыхание будет относительно свежим, а на языке не будет налета.

Внимательно необходимо отнестись к отекам под глазами, если на ночь вы не ели соленую пищу и не пили много жидкости. Вызваны они могут быть в таком случае развитием в организме заболеваний.

Отсутствие аппетита по утрам тоже может быть признаком неполадок в организме, отмечает специалист.

Почему появляется неприятный запах изо рта

А еще Янг рекомендует обратить внимание на то, что вы чувствуете после того, как выпьете кофе и при его отсутствии. Если бодрость к вам приходит лишь после выпитого напитка, это означает, что организм не восстанавливается во сне.

Ранее были перечислены самые опасные оздоровительные процедуры на дому.

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