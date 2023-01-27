Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
50 минут назад

Иммунолог Ярцева назвала группу риска по развитию гипотиреоза

Диана Товсепова

В группе риска по развитию гипотиреоза находятся те, кто живет далеко от моря, из-за недостаточного поступления йода в организм. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева Москве 24.

Иммунолог назвала группу риска по развитию гипотиреоза
Фото: PxherePxhere

По словам врача, йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Если в организме недостаток йода, то с работой щитовидки могут быть проблемы.

Иммунолог объяснила, что у жителей средней полосы РФ и северных районов часто обнаруживается дефицит йода. Эти люди живут далеко от моря. Поэтому и нужны йодированные продукты.

Опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы

Специалист порекомендовала для профилактики гипотиреоза употреблять хлеб с содержанием йода и йодированную соль.

Для уверенности перед употребление таких продуктов можно проконсультироваться со специалистом.

Кроме того, по словам Ярцевой, симптомами гипотиреоза могут быть повышенная утомляемость, сонливость, стойкий набор веса, высокая потливость и непереносимость физической нагрузки.

Ранее мы писали о том, что названа распространенная привычка, уничтожающая щитовидную железу.

Новости,Ирина Ярцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители