Иммунолог назвала группу риска по развитию гипотиреоза

В группе риска по развитию гипотиреоза находятся те, кто живет далеко от моря, из-за недостаточного поступления йода в организм. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева Москве 24.

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По словам врача, йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Если в организме недостаток йода, то с работой щитовидки могут быть проблемы.

Иммунолог объяснила, что у жителей средней полосы РФ и северных районов часто обнаруживается дефицит йода. Эти люди живут далеко от моря. Поэтому и нужны йодированные продукты.

Специалист порекомендовала для профилактики гипотиреоза употреблять хлеб с содержанием йода и йодированную соль.

Для уверенности перед употребление таких продуктов можно проконсультироваться со специалистом.

Кроме того, по словам Ярцевой, симптомами гипотиреоза могут быть повышенная утомляемость, сонливость, стойкий набор веса, высокая потливость и непереносимость физической нагрузки.

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