Доктор рассказал, как избавиться от поясничной боли

"Здесь намного эффективнее простое домашнее средство. Мы берем обычное полотенце, мочим его в теплой воде, отжимаем, прикладываем к пояснице, после чего берем обычную грелку, наполняем ее кипятком и дальше прикладываем через это мокрое полотенце".