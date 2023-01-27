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2 часа назад

Доктор Агапкин рассказал, как легко избавиться от поясничной боли

Мира Маркина

Реабилитолог, телеведущий Сергей Агапкин предложил альтернативу согревающей мази при болях в пояснице. Полезны могут быть теплые компрессы, рассказал доктор в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Доктор рассказал, как избавиться от поясничной боли
Фото: PxherePxhere

Боль в пояснице, которая возникает, например после резкого движения, спешно купируется теплом, подчеркнул Агапкин:

"Здесь намного эффективнее простое домашнее средство. Мы берем обычное полотенце, мочим его в теплой воде, отжимаем, прикладываем к пояснице, после чего берем обычную грелку, наполняем ее кипятком и дальше прикладываем через это мокрое полотенце".

По словам доктора, это одно из наиболее действенных средств, которые позволяют снять мышечные спазмы.

Упражнения при межпозвоночной грыже в пояснице: видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, как помочь себе при подстреливающей боли в пояснице.

Новости,Сергей Агапкин,
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