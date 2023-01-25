Терапевт и кардиолог Иван Ромасов заявил о том, что некоторые препараты не стоит принимать при простуде, гриппе или коронавирусе. Об этом сообщают "Известия".

Эксперт напомнил, что после постановки диагноза лечение должно быть назначено врачом. Самолечением заниматься не стоит, особенно это касается определенных лекарств. Они могут быть опасны при лечении определенных заболеваний.

Так, при гриппе и коронавирус не стоит самостоятельно назначать себе антибиотики, антикоагулянты или аспирин. Бесконтрольный прием этих препаратов может привести к появлению внутреннего кровотечения, а также к клостридиальной диарее.

В домашних условиях Ромасов посоветовал прибегнуть к народным средствам. Например, делать ингаляции, принимать жаропонижающие и использовать спреи для носа.

Ранее сообщалось, что терапевт объяснила, когда большой живот является симптомом болезни.