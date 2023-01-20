5 фактов о теле человека, которые доказывают его уникальность

Организм человека – уникальная структура, которую не перестают исследовать ученые. Ведь несмотря на огромное количество впечатляющих медицинских открытий, человеческое тело по-прежнему не изучено в полной мере. И даже о тех фактах, которые уже известны, знает далеко не каждый.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Старение органов

Согласно недавним исследованиям, разные части организма человека стареют с разной скоростью. Более того, возраст. некоторых органов может намного превышать возраст их хозяина.

Лишняя кость

У 39% людей в колене есть лишняя кость – фабелла. Что любопытно, 100 лет назад она встречалась только у 11% населения. Чаще она встречается у мужчин и у пожилых людей. Функция фабеллы неизвестно, но именно она нередко становится причиной болей в коленях.

Витамин C

Люди относятся к той немногочисленной группе млекопитающих, которая не производит собственный витамин C из-за отсутствия определенного фермента.

Полосы на теле

У многих животных есть полосы на теле, напоминающие тигровый окрас. У людей они тоже есть, их именуют линиями Блашко. Они невидимы и проявляются лишь при определенных заболеваниях.

Спорт – антидепрессант

Физические упражнения способствуют здоровью не только тела, но и мозга. Ученые установили, что спорт способствует образованию новых нейронных связей. Кроме того, занятия бегом напрямую коррелируют с уровнем стресса, поэтому пробежка может выступать своего рода антидепрессантом.