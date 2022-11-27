Не имеет симптомов: 5 неожиданных фактов про ВИЧ

Россия оказалась лидером по темпам распространения ВИЧ. C начала 2022 года число новых зарегистрированных больных ВИЧ в стране составило 40 тыс. при общем количестве 1,1 млн человек. К концу года их число может достичь 60 тыс. в том числе за счет беженцев и пациентов из новых регионов. "Рамблер" расскажет про 5 неожиданных фактов о болезни.
Говорят, что ВИЧ — неизлечимая болезнь. Но это не так, существует противовирусная терапия, которая позволяет привести вирусную нагрузку от ВИЧ фактически к нулю.
Важно при обнаружении заболевания сразу же обратиться в СПИД.Центр, встать на учет и получить необходимые лекарства. Так как пациенты с ВИЧ до сих пор подвергаются стигматизации, некоторые люди отрицают болезнь и потом сталкиваются с серьезными последствиями.
Даже если у вас произошел половой акт с ВИЧ-положительным партнером, вы необязательно заболеете.
Более того, некоторые люди, планирующие активную половую жить, могут принимать терапию заранее, чтобы организм стал невосприимчивым к вирусу.
На самом деле, существует небольшой процент людей, которые не восприимчивы к ВИЧ. Дело в том, что для заражения необходим плотный контакт: вирус из крови, спермы, смазки и другие выделения слизистой должен проконтактировать с уязвимыми клетками ВИЧ-отрицательного человека.
ВИЧ —лишь одна из форм иммунодефицита человека. Сперва человек заражается вирусом, и только через определенное время заболевание переходит в СПИД — летальную форму с полным разрушением иммунного статуса.
На самом деле, ВИЧ во многом бессимптомное заболевание, но определить его можно: у людей в первую очередь увеличиваются лимфатические узлы (подчелюстные, паховые, подмышечные), у них достаточно часто возникет развиваются герпетическая инфекция из-за дефицита иммунитета. Вес тела постепенно падает, а количество недомоганий растет.