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1 час назад

Не имеет симптомов: 5 неожиданных фактов про ВИЧ

Даша Краснова
Денис Прокофьевэксперт

Россия оказалась лидером по темпам распространения ВИЧ. C начала 2022 года число новых зарегистрированных больных ВИЧ в стране составило 40 тыс. при общем количестве 1,1 млн человек. К концу года их число может достичь 60 тыс. в том числе за счет беженцев и пациентов из новых регионов. "Рамблер" расскажет про 5 неожиданных фактов о болезни.

Не имеет симптомов: 5 неожиданных фактов про ВИЧ
Фото: РамблерРамблер

ВИЧ не лечится

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Говорят, что ВИЧ — неизлечимая болезнь. Но это не так, существует противовирусная терапия, которая позволяет привести вирусную нагрузку от ВИЧ фактически к нулю.

В этом случае человек является просто носителем, он не способен передать вирус партнеру или ребенку при родах и может жить столько, сколько живет обычный человек просто при условии ежедневной терапии.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Важно при обнаружении заболевания сразу же обратиться в СПИД.Центр, встать на учет и получить необходимые лекарства. Так как пациенты с ВИЧ до сих пор подвергаются стигматизации, некоторые люди отрицают болезнь и потом сталкиваются с серьезными последствиями.

Почему ВИЧ грозит каждой семье в России

При незащищенном сексе обязательно заболеешь

Даже если у вас произошел половой акт с ВИЧ-положительным партнером, вы необязательно заболеете.

Существует постконтактная терапия, которую необходимо принять в течение 72 часов, что позволит максимально минимизировать риск заражения инфекцией.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Более того, некоторые люди, планирующие активную половую жить, могут принимать терапию заранее, чтобы организм стал невосприимчивым к вирусу.

Все люди могут заразиться ВИЧ

На самом деле, существует небольшой процент людей, которые не восприимчивы к ВИЧ. Дело в том, что для заражения необходим плотный контакт: вирус из крови, спермы, смазки и другие выделения слизистой должен проконтактировать с уязвимыми клетками ВИЧ-отрицательного человека.

Это возможно при прохождении через слизистые (прямой кишки, влагалища, ротовой полости или головки полового члена), открытые раны или изъязвления или через инъекции.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

ВИЧ и СПИД — одно и то же

ВИЧ —лишь одна из форм иммунодефицита человека. Сперва человек заражается вирусом, и только через определенное время заболевание переходит в СПИД — летальную форму с полным разрушением иммунного статуса.

К сожалению, нельзя точно сказать, когда именно ВИЧ перейдет в СПИД, все зависит от индивидуальных особенностей организма. По статистике, при отсутствии лечения ВИЧ перейдет в летальную стадию максимум через пять лет, но это будет трудная жизнь.
ВИЧ не имеет никаких симптомов.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

ВИЧ не имеет никаких симптомов

На самом деле, ВИЧ во многом бессимптомное заболевание, но определить его можно: у людей в первую очередь увеличиваются лимфатические узлы (подчелюстные, паховые, подмышечные), у них достаточно часто возникет развиваются герпетическая инфекция из-за дефицита иммунитета. Вес тела постепенно падает, а количество недомоганий растет.

Болезни и лекарства,
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