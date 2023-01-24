Большой живот может образоваться по целому ряду различных причин. Так, он может являться симптомом опухолей внутренних органов и абдоминального ожирения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Поводом для обращения к специалисту эксперт назвала превышение нормы объема талии. Так, для женщин здоровым показателем является не более 80 сантиметров, а для мужчин — не более ста.
«Самая частая и очевидная причина образования большого живота — это абдоминальное ожирение. Жир откладывается не на подкожной клетчатке, а в сальнике. Это занавеска из жира, которая прикрывает кишечник от внешних ударов. В основном у мужчин откладывается жир именно там, гораздо больше чем под кожей. У женщин при определенном наборе веса также возможно абдоминальное ожирение», — объяснила терапевт.
Также большой живот может возникнуть из-за образования и роста опухоли, отметила врач. При этом она может быть как доброкачественной, так и злокачественной, уточнила она.
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