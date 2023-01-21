В США расследуют случаи сверхсильного штамма гонореи, устойчивого к антибиотикам

Америка расследует первые два случая штамма супергонореи, который проявляет признаки устойчивости к ряду антибиотиков.

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Официальные лица говорят, что оба пациента из Массачусетса вероятно, заразились в этом штате.

Это говорит о распространении инфекции, передающейся половым путем (ИППП).

Доктор Маргарет Кук, глава департамента здравоохранения штата, заявила, что случай представляет собой «серьезную проблему для общественного здравоохранения». Это первый случай, когда супергонорея была обнаружена в США после того, как штамм был также обнаружен в Великобритании и Австрии .

Гонорея является второй по распространенности ИППП в США, ежегодно выявляется около 700 000 новых случаев.

Заболевание может вызывать болезненные ощущения или жжение при мочеиспускании или неприятные выделения из влагалища, хотя у некоторых пациентов заболевание протекает бессимптомно.

Если не лечить болезнь, инфекция может привести к серьезным осложнениям, включая бесплодие и потенциально опасные для жизни воспалительные заболевания органов малого таза у женщин. У беременных женщин это также было связано со слепотой новорожденных.

Ученые предупредили в прошлом году, что супергонорея представляет собой «серьезную глобальную угрозу» после того, как австриец заразился лекарственно-устойчивой версией ИППП.

Пациентов обычно лечат инъекцией антибиотика цефтриаксона. Пациентам также могут быть предложены антибиотики для перорального приема, такие как азитромицин и доксициклин.

Но чиновники здравоохранения Массачусетса предупреждают, что штамм, заразивший двух его пациентов, показал признаки некоторой устойчивости почти ко всем препаратам, используемым для лечения бактерий.