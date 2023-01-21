Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
2 часа назад

В США расследуют первые случаи сверхсильного штамма гонореи, который устойчив к антибиотикам

Диана Товсепова

Америка расследует первые два случая штамма супергонореи, который проявляет признаки устойчивости к ряду антибиотиков.

В США расследуют случаи сверхсильного штамма гонореи, устойчивого к антибиотикам
Фото: UnsplashUnsplash

Официальные лица говорят, что оба пациента из Массачусетса вероятно, заразились в этом штате.

Это говорит о распространении инфекции, передающейся половым путем (ИППП).

Доктор Маргарет Кук, глава департамента здравоохранения штата, заявила, что случай представляет собой «серьезную проблему для общественного здравоохранения». Это первый случай, когда супергонорея была обнаружена в США после того, как штамм был также обнаружен в Великобритании и Австрии .

Гонорея является второй по распространенности ИППП в США, ежегодно выявляется около 700 000 новых случаев.

Заболевание может вызывать болезненные ощущения или жжение при мочеиспускании или неприятные выделения из влагалища, хотя у некоторых пациентов заболевание протекает бессимптомно.

Если не лечить болезнь, инфекция может привести к серьезным осложнениям, включая бесплодие и потенциально опасные для жизни воспалительные заболевания органов малого таза у женщин. У беременных женщин это также было связано со слепотой новорожденных.

Ученые предупредили в прошлом году, что супергонорея представляет собой «серьезную глобальную угрозу» после того, как австриец заразился лекарственно-устойчивой версией ИППП.

Пациентов обычно лечат инъекцией антибиотика цефтриаксона. Пациентам также могут быть предложены антибиотики для перорального приема, такие как азитромицин и доксициклин.

Но чиновники здравоохранения Массачусетса предупреждают, что штамм, заразивший двух его пациентов, показал признаки некоторой устойчивости почти ко всем препаратам, используемым для лечения бактерий.

Перечислены признаки заболевания штаммом коронавируса «кракен»

Ранее мы писали о том, какие гены могут "переводить" рак одной груди на другую.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители