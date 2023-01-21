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34 минуты назад

Ученые нашли гены, из-за которых рак одной груди может "переходить" на другую

Мира Маркина

Медики обнаружили, какие генетические изменения при раке одной молочной железы могут вызывать такое же заболевание в другой. Об этом сообщает клиника Майо.

Какие гены могут "переводить" рак одной груди на другую
Фото: PxherePxhere

Исследование строилось на данных 15 тысяч женщин, которые находятся под наблюдением консорциума по оценке риска рака CARRIERS. Ученые выяснили, что у пациенток, у которых есть мутация генов BRCA1, BRCA2 или CHEK2 в зародышевой линии, риск развития рака обеих молочных желез — контралатерального рака молочной железы — минимум двукратный.

У пациенток, которые несут мутации гена ATM в зародышевой линии, не было повышенного риска такого диагноза. Среди носителей мутации гена PALB2 риск контралатерального рака молочной железы был значительно выше только при эстроген-негативном заболевании. Генетическая предрасположенность к болезни была сильнее у женщин до менопаузы.

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Авторы исследования надеются, что их выводы помогут сделать прогнозы развития рака груди точнее и по возможности заранее защищать вторую молочную железу.

Ранее "Рамблер" рассказывал, о каких признаках рака груди должна помнить каждая женщина.

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