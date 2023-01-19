В Японии зафиксировали новый случай заражения оспой обезьян

Заболевание обнаружено у мужчины среднего возраста, который не выезжал за границу в последнее время. Инфицированный обратился в одну из поликлиник Токио с жалобами на жар, сыпь и недомогание. Мужчину госпитализировали. Его состоянию ничего не угрожает.