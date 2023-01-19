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35 минут назад

В Японии зафиксировали новый случай заражения оспой обезьян

Мира Маркина

В японском Токио обнаружили мужчину, инфицированного оспой обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную администрацию.

В Японии зафиксировали новый случай заражения оспой обезьян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Заболевание обнаружено у мужчины среднего возраста, который не выезжал за границу в последнее время. Инфицированный обратился в одну из поликлиник Токио с жалобами на жар, сыпь и недомогание. Мужчину госпитализировали. Его состоянию ничего не угрожает.

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Японским специалистам предстоит выяснить, где заболевший мог столкнуться с инфекцией и определить путь заражения.

Ранее мы рассказывали о SOS-сигналах, указывающих на сбои в организме.

Новости,ВОЗ,Правительство Москвы,
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