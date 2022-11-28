Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

ВОЗ объявила новое название оспы обезьян

Диана Товсепова

После серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использовать новый предпочтительный термин «mpox» в качестве синонима обезьяньей оспы. Такое обозначение в ВОЗ образовали от английского monkeypox, что значит обезьянья оспа.

ВОЗ объявила новое название оспы обезьян
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Оба названия будут использоваться в течение одного года, пока термин «обезьянья оспа» будет выведен из употребления.

Когда в начале 2022-го вспышка оспы обезьян стала часто упоминаться по всему миру, наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания, о которых сообщалось в ВОЗ.

В России зарегистрирован первый отечественный препарат от оспы

На нескольких встречах, открытых и закрытых, ряд лиц и стран выразили озабоченность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия.

Присвоение названий новым и, в исключительных случаях, уже существующим заболеваниям является обязанностью ВОЗ в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ).

ВОЗ в соответствии с процессом обновления МКБ провела консультации для сбора мнений ряда экспертов, а также стран и широкой общественности, которым было предложено представить предложения по новым названиям. На основе этих консультаций и дальнейших обсуждений с Генеральным директором ВОЗ было принято соответствующее решение.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли лекарство от пищевой аллергии.

Новости,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители