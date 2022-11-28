ВОЗ объявила новое название оспы обезьян

После серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использовать новый предпочтительный термин «mpox» в качестве синонима обезьяньей оспы. Такое обозначение в ВОЗ образовали от английского monkeypox, что значит обезьянья оспа.

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Оба названия будут использоваться в течение одного года, пока термин «обезьянья оспа» будет выведен из употребления.

Когда в начале 2022-го вспышка оспы обезьян стала часто упоминаться по всему миру, наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания, о которых сообщалось в ВОЗ.

На нескольких встречах, открытых и закрытых, ряд лиц и стран выразили озабоченность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия.

Присвоение названий новым и, в исключительных случаях, уже существующим заболеваниям является обязанностью ВОЗ в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ).

ВОЗ в соответствии с процессом обновления МКБ провела консультации для сбора мнений ряда экспертов, а также стран и широкой общественности, которым было предложено представить предложения по новым названиям. На основе этих консультаций и дальнейших обсуждений с Генеральным директором ВОЗ было принято соответствующее решение.

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