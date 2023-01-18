Россиянам назвали способы профилактики рака

Врач Андрей Тяжельников рассказал о мерах профилактики рака, диабета и других хронических заболеваний. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Тяжельников отметил, что для избежания болезней нужно сбалансировано питаться. Так, он посоветовал употреблять не меньше 400-500 грамм фруктов и овощей ежедневно, а также 20-30 граммов растительных масел. Два раза в неделю нужно включать в рацион рыбу нежирных сортов.

Врач призвал не забывать о важности физической активности. Он напомнил о рекомендациях ВОЗ, согласно которым в неделю нужно уделять не менее 150 минут нагрузке средней интенсивности.

Тяжельников напомнил о важности прохождения регулярных осмотров и диспансеризации. Он посоветовал обращать внимание на такие показатели, как: уровень холестерина, уровень АД, уровень глюкозы, ИМТ и окружность талии.

Ранее сообщалось, что онколог раскрыл необычный признак тяжелой формы рака.