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1 час назад

Невролог Неустроев рассказал о влиянии холодов на нервную систему

Катерина Саломе

Низкие температуры могут негативно отразиться на нервной системе человека. Врач-невролог Лаврентий Неустроев заявил, что они могут спровоцировать заторможенность. Его слова приводит «ФедералПресс».

Невролог рассказал о влиянии холодов на нервную систему
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам врача, низкие температуры провоцируют нарушение кровоснабжения сердца, почек и головного мозга. Из-за этого начинает меняться ощущение восприятия импульсов от внешней среды и может возникнуть определенная заторможенность, уточнил эксперт.

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Специалист рекомендуют не переохлаждаться. Для этого он советует больше двигаться, чтобы улучшить кровоснабжение всех тканей организма.

Ранее мы писали о том, что нарколог заявил об опасности употребления алкоголя на морозе.

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