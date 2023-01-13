Невролог рассказал о влиянии холодов на нервную систему

Низкие температуры могут негативно отразиться на нервной системе человека. Врач-невролог Лаврентий Неустроев заявил, что они могут спровоцировать заторможенность. Его слова приводит «ФедералПресс».

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По словам врача, низкие температуры провоцируют нарушение кровоснабжения сердца, почек и головного мозга. Из-за этого начинает меняться ощущение восприятия импульсов от внешней среды и может возникнуть определенная заторможенность, уточнил эксперт.

Специалист рекомендуют не переохлаждаться. Для этого он советует больше двигаться, чтобы улучшить кровоснабжение всех тканей организма.

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