Названы опасные болезни, обостряющиеся из-за сильного мороза

"Иногда человек неправильно дышит — через рот, а не через нос, и в результате холодный воздух попадает внутрь. Переохлаждение может спровоцировать вплоть до развития пневмонии, и не той, которую мы видели при коронавирусе, а привычной бактериальной. Также, естественно, это провокация и лор-заболеваний. Часто это синусит, ларингит, человек часто имеет сиплый голос", — рассказал врач.