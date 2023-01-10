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1 час назад

Терапевт Жито назвал опасные болезни, обостряющиеся из-за сильного мороза

Мария Иглина

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал об опасных болезнях, которые могут обостриться из-за сильных морозов. Подробностями эксперт поделился в беседе с Life.ru.

Названы опасные болезни, обостряющиеся из-за сильного мороза
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Иногда человек неправильно дышит — через рот, а не через нос, и в результате холодный воздух попадает внутрь. Переохлаждение может спровоцировать вплоть до развития пневмонии, и не той, которую мы видели при коронавирусе, а привычной бактериальной. Также, естественно, это провокация и лор-заболеваний. Часто это синусит, ларингит, человек часто имеет сиплый голос", — рассказал врач.

Кроме этого, есть риск спровоцировать кардиологические заболевания, например, инфаркт миокарда, аритмию, острую остановку сердца.

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Также холод связан с риском сахарного диабета. По словам медика, в холодное время мы рефлекторно едим больше.

Ранее была названа диета, которая снижает риск преждевременной смерти.

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