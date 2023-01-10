Раскрыты причины снижения фертильности у мужчин

Способность мужчин зачать ребенка с каждым годом утрачивается все быстрее. С чем это связано, “Вечерней Москве” рассказал врач-гинеколог и репродуктолог Павел Базанов.

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Определить качество биологического материала можно с помощью спермограммы. В 2010 году эксперты ВОЗ пересмотрели критерии, определяющие уровень фертильности мужчин, объяснил эксперт. Они оказались более низкими по сравнению с исходными данными.

На способность к зачатию влияют гиподинамия, офисная работа, лишний вес, нарушение либидо, эректильная дисфункция, а также заболевания, передающиеся половым путем. Но есть еще один для многих неожиданный фактор.

“Психологическое напряжение тоже приводит к мужскому бесплодию. Это обусловлено биологическими эволюционными особенностями”, – подчеркнул репродуктолог.

Повысить шансы на зачатие поможет исключение вышеперечисленных факторов, развитие профилактической медицины, а также приобщение населения к здоровому образу жизни, резюмировал собеседник издания.

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