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2 часа назад

Репродуктолог Базанов раскрыл причины снижения фертильности у мужчин

Мира Маркина

Способность мужчин зачать ребенка с каждым годом утрачивается все быстрее. С чем это связано, “Вечерней Москве” рассказал врач-гинеколог и репродуктолог Павел Базанов.

Раскрыты причины снижения фертильности у мужчин
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Определить качество биологического материала можно с помощью спермограммы. В 2010 году эксперты ВОЗ пересмотрели критерии, определяющие уровень фертильности мужчин, объяснил эксперт. Они оказались более низкими по сравнению с исходными данными.

На способность к зачатию влияют гиподинамия, офисная работа, лишний вес, нарушение либидо, эректильная дисфункция, а также заболевания, передающиеся половым путем. Но есть еще один для многих неожиданный фактор.

“Психологическое напряжение тоже приводит к мужскому бесплодию. Это обусловлено биологическими эволюционными особенностями”, – подчеркнул репродуктолог.

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Повысить шансы на зачатие поможет исключение вышеперечисленных факторов, развитие профилактической медицины, а также приобщение населения к здоровому образу жизни, резюмировал собеседник издания.

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