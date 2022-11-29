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3 часа назад

Уролог Станислав Сосновский перечислил снижающие у мужчин интерес к сексу категории продуктов

Катерина Саломе

На мужское либидо может влиять рацион питания. Об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» заявил врач-уролог, андролог Станислав Сосновский.

Уролог перечислил снижающие у мужчин интерес к сексу продукты
Фото: pixabay.compixabay.com

Специалист не рекомендует злоупотреблять соевыми продуктами. Тофу и соусы на основе сои из-за содержания большого количества растительного фитоэстрогена могут привести к падению уровня тестостерона, что повлечет за собой снижение сексуального влечения.

Названы способы повышения либидо при депрессии

Также эксперт посоветовал значительно снизить употребление полуфабрикатов. Трансжиры, входящие в состав колбас, пельменей, магазинных котлет и фастфуда, негативно сказываются на репродуктивной функции, уточнил врач.

«Эксперименты показывают, что эякулят мужчин, имеющих пристрастие к полуфабрикатам, содержит на 30 процентов меньше сперматозоидов, чем у людей со здоровыми пищевыми привычками», — подчеркнул он.

По словам уролога, также стоит минимизировать количество потребляемых из пластиковой тары консервов и не пить спиртные напитки чаще одного-двух раз в неделю. Доктор отметил, что полностью отказываться от перечисленных продуктов питания смысла нет, важно ими не злоупотреблять.

Ранее мы писали о том, что названы способы повысить либидо после 50 лет.

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