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3 часа назад

Лор Мусаев рассказал о причинах и типах тугоухости

Мира Маркина

Заподозрить развитие тугоухости можно по нескольким признакам. Подробнее о них изданию News.ru рассказал Шагабутдин Мусаев – отоларинголог и заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы.

Лор-врач рассказал о причинах и типах тугоухости
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Медики различают тугоухость кондуктивную, сенсоневральную и смешанную, заявил эксперт. При возникновении первой проблема локализуется в барабанной перепонке и среднем ухе, например, после отита. Хирургическое вмешательство может помочь вылечить глухоту.

В случае с сенсоневральной тугоухостью у пациента наблюдается изменение кровотока в сосудах. Лечение этой проблемы у взрослых предполагает ношение слухового аппарата и терапию на регулярной основе, предупредил врач.

Отоларинголог раскрыл причины кровотечения из уха

Смешанный тип тугоухости сначала сопровождается резким или постепенным снижением слуха из-за поражения и звукопроводящей, и звукопринимающей частей уха.

Частый шум в ушах, ощущение заложенности и снижение чувствительности слуха свидетельствуют о развитии тугоухости, резюмировал врач.

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