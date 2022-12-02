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2 часа назад

Отоларинголог Зайцев раскрыл причины кровотечения из уха

Мария Кимакович

Отоларинголог, кадидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что ушное кровотечение — явление довольно редкое, но, тем не менее, встречающееся. И, как объяснил News.ru специалист, причинами этого явления могут стать разные факторы.

Отоларинголог раскрыл причины кровотечения из уха
Фото: unsplashunsplash

Так, в первую очередь Зайцев отметил, что кровь начинает идти из уха из-за травмы. Это наиболее частая причина ушных кровотечений.

Второй весьма распространенной причиной эксперт назвал наружный буллезный отит. Во время заболевания происходит воспаление в носоглотки, слизистой носа, наружного слухового прохода, наружного уха, а также начинается расслоение барабанной перепонки. Когда наружный слой отделяется от среднего, образуются пузырьки, которые из-за воспаления могут наполняться кровью. При повышении внутричерепного давления или при большом напряжении они лопаются, идет кровь. Барабанная перепонка при этом не страдает, оставаясь целой, уточнил специалист.

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Третьей причиной кровотечения из уха может быть развитие онкологического заболевания. Опухоль может повредить целостность барабанной перепонки и из уха начнет идти кровь.

Если кровотечение из уха сильное, эксперт настоятельно рекомендует немедленно обратиться к врачу.

Ранее врач назвал болезни глаз, которые приводят к инвалидности.

Новости,Владимир Зайцев,
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