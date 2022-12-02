Отоларинголог раскрыл причины кровотечения из уха

Отоларинголог, кадидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что ушное кровотечение — явление довольно редкое, но, тем не менее, встречающееся. И, как объяснил News.ru специалист, причинами этого явления могут стать разные факторы.

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Так, в первую очередь Зайцев отметил, что кровь начинает идти из уха из-за травмы. Это наиболее частая причина ушных кровотечений.

Второй весьма распространенной причиной эксперт назвал наружный буллезный отит. Во время заболевания происходит воспаление в носоглотки, слизистой носа, наружного слухового прохода, наружного уха, а также начинается расслоение барабанной перепонки. Когда наружный слой отделяется от среднего, образуются пузырьки, которые из-за воспаления могут наполняться кровью. При повышении внутричерепного давления или при большом напряжении они лопаются, идет кровь. Барабанная перепонка при этом не страдает, оставаясь целой, уточнил специалист.

Третьей причиной кровотечения из уха может быть развитие онкологического заболевания. Опухоль может повредить целостность барабанной перепонки и из уха начнет идти кровь.