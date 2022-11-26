Отоларинголог перечислил опасные способы лечения горла

Врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал самые популярные ошибки при лечении больного горла. Об этом сообщает News.ru.

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Эксперт призвал не использовать для лечения горла спиртосодержащие напитки, а также квас и алкоголь. Из-за этих напитков может появиться воспаление и отек.

Врач также запретил капать в нос сок лука, чеснока, редьки и свеклы. По его словам, эти народные средства могут спровоцировать ожог носоглотки. Во время болезни стоит отказаться от слишком горячих и слишком холодных блюд.

Для облегчения боли в горле отоларинголог порекомендовал пить теплое молоко с высоким процентом жирности и добавлять в напиток сливочное масло, а после этого обратиться к врачу.