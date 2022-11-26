Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Отоларинголог Зайцев перечислил опасные способы лечения горла

Мария Каткова

Врач-отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев назвал самые популярные ошибки при лечении больного горла. Об этом сообщает News.ru.

Отоларинголог перечислил опасные способы лечения горла
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт призвал не использовать для лечения горла спиртосодержащие напитки, а также квас и алкоголь. Из-за этих напитков может появиться воспаление и отек.

Врач также запретил капать в нос сок лука, чеснока, редьки и свеклы. По его словам, эти народные средства могут спровоцировать ожог носоглотки. Во время болезни стоит отказаться от слишком горячих и слишком холодных блюд.

Сколько может держаться температура и когда пора насторожиться

Для облегчения боли в горле отоларинголог порекомендовал пить теплое молоко с высоким процентом жирности и добавлять в напиток сливочное масло, а после этого обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что пульмунолог развеял миф о пользе витамина С при простуде.

Новости,Владимир Зайцев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители