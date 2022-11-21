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2 часа назад

Сколько может держаться температура и когда пора насторожиться

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Как часто вы впадаете в панику от повышенных значений на градуснике? Расслабьтесь. В большинстве случаев паника совершенно не нужна.

Сколько может держаться температура и когда пора насторожиться
Фото: UnsplashUnsplash

Во-первых, мы часто по незнанию принимаем нормальную температуру за повышенную, а, во-вторых, температура – это признак того, что организм борется с какой-либо инфекцией или вирусом. Иными словами – это наш своеобразный защитный барьер. Именно по этой причине считается неправильным сбивать жаропонижающими температуру ниже 38.5 градусов – позвольте иммунной системе самой одолеть болезнь.

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Принято считать, что при ОРВИ значения на градуснике могут быть повышенными в течение 3-5 дней, а если не удается справится с жаром более 5 дней, то это уже может говорить о присоединении бактериальной инфекции и необходимости прибегнуть к лечению антибиотиками – здесь уже должен подсказать лечащий терапевт.

Почему при температуре руки и ноги становятся холодными

Чтобы яснее разобраться в этой теме, "Рамблер" обратился к эксперту и узнал, какая температура является нормой, а когда стоит обязательно обратиться к врачу.

Согласно данным ВОЗ, температура тела при измерении ртутным градусником в подмышечной области может быть в диапазоне 36,5–37,5° градусов по Цельсию.

Важно и нужно обращать внимание на величину температуры тела утром и вечером. Желательно, чтобы разница не превышала 0.5 градусов.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также необходимо помнить, что температура меньше нижней границы нормы – это тоже повод для беспокойства.

Если пациент недавно перенёс оперативное лечение, уже выписан домой и у него есть повышение температуры тела, паниковать не стоит, но нужно постараться связаться со своим лечащим врачом или обратиться в поликлинику.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Если же температура выше границы нормы и появляются другие жалобы, на это тоже нужно отреагировать. А вот повышение температуры тела без других симптомов может быть связано даже с банальным переутомлением организма. В таком случае на утро она обычно приходит в норму.

Если же температура выше и утром и вечером, если разница больше чем в 0.5 градуса, возможно у человека развивается вирусная инфекция, в связи с этим стоит обратиться к врачу.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,ВОЗ,
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