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1 час назад

Почему при температуре руки и ноги становятся холодными

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Многие часто удивляются, сталкиваясь с подобной ситуацией: у человека наблюдается повышенная температура тела, но при этом его стопы и ладони практически ледяные. Нередко это пугает и родителей маленьких детей – они приходят в ужас, заметив, какие холодные ножки у малыша в то время, как на самом деле у ребенка жар.

Почему при температуре руки и ноги становятся холодными
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"Рамблер" решил выяснить, почему такое происходит и как это объясняется с медицинской точки зрения. Разобраться в этой теме нам помог наш эксперт – врач общей практики Денис Прокофьев.

Когда возникает повышенная температура (выше 38,5), пациенты часто замечают охлаждение верхних и нижних конечностей. Связано это со спазмом периферических сосудов, в результате чего нарушается микроциркуляция крови и в результате снижается температура рук и ног. Это всего лишь защитный механизм организма.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Этот механизм устроен так, чтобы обеспечить кислородом органы-мишени: мозг, сердце, почки, печень. Организм направляет поток питания именно на эти органы, чуть обделив другие при этом.

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В охлаждении рук и ног при таких обстоятельствах нет ничего опасного, нужно помнить, что это просто-напросто защита, и вовсе не обязательно разгонять кровоток за счет приседаний или физических упражнений. Максимум, что можно сделать – воспользоваться пледом, варежками, теплыми шерстяными носками.

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