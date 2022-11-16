Почему при температуре руки и ноги становятся холодными

Многие часто удивляются, сталкиваясь с подобной ситуацией: у человека наблюдается повышенная температура тела, но при этом его стопы и ладони практически ледяные. Нередко это пугает и родителей маленьких детей – они приходят в ужас, заметив, какие холодные ножки у малыша в то время, как на самом деле у ребенка жар.

"Рамблер" решил выяснить, почему такое происходит и как это объясняется с медицинской точки зрения. Разобраться в этой теме нам помог наш эксперт – врач общей практики Денис Прокофьев.

Когда возникает повышенная температура (выше 38,5), пациенты часто замечают охлаждение верхних и нижних конечностей. Связано это со спазмом периферических сосудов, в результате чего нарушается микроциркуляция крови и в результате снижается температура рук и ног. Это всего лишь защитный механизм организма.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Этот механизм устроен так, чтобы обеспечить кислородом органы-мишени: мозг, сердце, почки, печень. Организм направляет поток питания именно на эти органы, чуть обделив другие при этом.