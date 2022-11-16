Почему при температуре руки и ноги становятся холодными

Многие часто удивляются, сталкиваясь с подобной ситуацией: у человека наблюдается повышенная температура тела, но при этом его стопы и ладони практически ледяные. Нередко это пугает и родителей маленьких детей – они приходят в ужас, заметив, какие холодные ножки у малыша в то время, как на самом деле у ребенка жар.
"Рамблер" решил выяснить, почему такое происходит и как это объясняется с медицинской точки зрения. Разобраться в этой теме нам помог наш эксперт – врач общей практики Денис Прокофьев.
Этот механизм устроен так, чтобы обеспечить кислородом органы-мишени: мозг, сердце, почки, печень. Организм направляет поток питания именно на эти органы, чуть обделив другие при этом.
В охлаждении рук и ног при таких обстоятельствах нет ничего опасного, нужно помнить, что это просто-напросто защита, и вовсе не обязательно разгонять кровоток за счет приседаний или физических упражнений. Максимум, что можно сделать – воспользоваться пледом, варежками, теплыми шерстяными носками.