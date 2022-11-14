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1 час назад

Терапевт Романенко раскрыла болезни, на которые указывает густая кровь

Мира Маркина

Терапевт Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24" рассказала о болезнях, симптомом которых может быть густая кровь.

Терапевт раскрыла недуги, на которые указывает густая кровь
Фото: UnsplashUnsplash

Что нужно проверить, чтобы исключить рак крови

Как отметила медик, на сгущение крови указывает избыточное количество эритроцитов, повышенный уровень гемоглобина и высокий уровень гематокрита. Кроме того, кровь может быть густой из-за повышенного числа тромбоцитов.

"Сгущение крови говорит о воспалительном, а также опухолевом процессе. Это может быть заболевание, которое называется эритремия",

– подчеркнула врач.

Густая кровь также может указывать на болезни легких или являться наследственно обусловленной патологией, заключила эксперт.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых опасных методах разжижения крови.

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