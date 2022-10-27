Названы самые опасные методы разжижения крови

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала применение аспирина и использование народных средств самыми опасными методами разжижения крови в беседе с Москвой 24.

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По словам врача, разжижать кровь аспирин и правда может. Но он также может навредить.

Так, например, британские врачи изучили, как изменяются показатели смертности от инфарктов и инсультов у людей, употребляющих аспирин много лет.

Выяснилось, у тех, кто использует аспирин, показатели смертности от инфарктов и инсультов не меняются, однако общая смертность остается такой же, как и у остальных людей. Дело в том, что из-за аспирина у многих возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений.

По словам врача, самостоятельно принимать себе препарат, если у вас не было инфаркта и инсульта – это плохая идея.

"Эти препараты нужны, как правило, уже тем, кто перенес сосудистую катастрофу. Но назначает их врач в точно выверенной дозировке и с оговоренными сроками, когда принимать", – отметил терапевт.

При этом Чернышова не рекомендует использовать различные травы и народные средства для разжижения крови, потому что они могут непредсказуемо сказаться на здоровье.