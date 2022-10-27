Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
4 часа назад

Терапевт Чернышова назвала самые опасные методы разжижения крови

Диана Товсепова

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала применение аспирина и использование народных средств самыми опасными методами разжижения крови в беседе с Москвой 24.

Названы самые опасные методы разжижения крови
Фото: PxherePxhere

По словам врача, разжижать кровь аспирин и правда может. Но он также может навредить.

Так, например, британские врачи изучили, как изменяются показатели смертности от инфарктов и инсультов у людей, употребляющих аспирин много лет.

Выяснилось, у тех, кто использует аспирин, показатели смертности от инфарктов и инсультов не меняются, однако общая смертность остается такой же, как и у остальных людей. Дело в том, что из-за аспирина у многих возникают осложнения в виде желудочно-кишечных кровотечений.

Найдена связь между группой крови и риском раннего инсульта

По словам врача, самостоятельно принимать себе препарат, если у вас не было инфаркта и инсульта – это плохая идея.

"Эти препараты нужны, как правило, уже тем, кто перенес сосудистую катастрофу. Но назначает их врач в точно выверенной дозировке и с оговоренными сроками, когда принимать", – отметил терапевт.

При этом Чернышова не рекомендует использовать различные травы и народные средства для разжижения крови, потому что они могут непредсказуемо сказаться на здоровье.

Ранее мы писали о частой ошибке при анемии.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители