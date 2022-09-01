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39 минут назад

Найдена связь между группой крови и риском раннего инсульта

Мира Маркина

Ученые из Университета Мэриленда задались вопросом, существует ли генетическая предрасположенность к инсульту? Благодаря методу метаанализа им удалось найти ответ. Выводы ученые объединили в статью и опубликовали в журнале Neurology

Найдена связь между группой крови и риском раннего инсульта
Фото: unsplash.comunsplash.com

В распоряжении ученых оказались данные около 617 тысяч пациентов до 60 лет. Часть из них перенесла инсульт. Все они прошли генетические исследования. Проанализировав полученную информацию, ученым удалось выяснить, что существует связь между ранним инсультом и группой крови.

В ДНК человека есть хромосома, содержащая ген, который определяет, с какой группой крови вы будете жить от рождения до смерти. Сделав поправку на пол, возраст и некоторые другие факторы, ученые пришли к выводу: для людей со второй группой риск возникновения раннего инсульта на 18% выше, чем у остальных пациентов. Это может быть связано с тем, что у них в принципе есть нарушения свертываемости крови, они склонны к тромбозу.

А вот у людей с первой группой крови по сравнению со всеми остальными участниками исследования риск на 12% меньше.

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