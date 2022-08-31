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3 часа назад

Как состояние века поможет узнать о редком раке

Мира Маркина

Ключевая опасность онкологии состоит в том, что порой симптомы рака настолько необычные или незаметные, что пациенты долгое время продолжают их игнорировать. А вместе с тем, чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов на успешное выздоровление.

Как состояние века поможет узнать о редком раке
Фото: unsplashunsplash

Подробнее об одном из симптомов, на который многие не обращают внимание – в материале "Рамблера".

Острый моноцитарный лейкоз считается одним из самых смертоносных видов рака. Встречается он весьма редко по сравнению с лимфоцитарной лейкемией или множественной миеломой, но все-таки время от времени его диагностируют.

Среди самых распространенных симптомов лейкоза врачи выделяют:
  • необъяснимую потерю веса
  • беспричинные гематомы и синяки
  • постоянная слабость, которая не проходит даже после продолжительного сна

Но помимо этого существуют симптомы, о которых мало кто знает. Об одном из таких рассказали эксперты Blood Cancer UK — британской благотворительной организации, которая финансирует исследования всех видов рака крови.

По словам врачей, если у человека нарушился процесс кроветворения в связи с онкологией, такой пациент может столкнуться с анемией. О сниженном числе эритроцитов в организме свидетельствует бледность, но люди крайне редко обращают на нее внимание, ведь цвет кожи меняется в зависимости от освещения и других факторов.

Однако есть участок тела, который позволяет беспрепятственно распознать анемию. Эксперты Blood Cancer UK советуют оттянуть веко и обратить внимание на цвет слизистой. Если она темно-розовая или красная, переживать не стоит – это норма. А вот если внутренняя сторона века белого или бледно-розового цвета, это повод немедленно обратиться к врачу.

Болезни и лекарства,
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