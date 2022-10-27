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2 часа назад

Врач Бычкова назвала частую ошибку при лечении анемии

Диана Товсепова

Врач-гематолог Светлана Бычкова рассказала об анемии в беседе с NEWS.ru.

Врач назвала частую ошибку при лечении анемии
Фото: PxherePxhere

Разные виды анемий, по словам врача, требуют разной диагностики. Поэтому рекомендуется сделать анализ крови, а затем проверить ЖКТ, проконсультироваться с иммунологом и гинекологом для выяснения причин развития болезни.

По словам врача, очень часто наблюдают за уровнем ферритина и предлагают его лечить, но на самом деле лечить надо анемию. А сниженный ферритин "никто не лечит".

Врач объяснила, что необходимо при лечении анемии сделать общий анализ крови. В анализ нужно включить подсчет числа ретикулоцитов, а затем проанализировать формулу крови, биохимические показатели, а именно билирубины с его фракциями.

Врач заявила, что анемия может привести к патологиям сердца

Кроме того, следует проанализировать показатели обмена железа (процент насыщения трансферрина железом, сывороточное железо, латентная железосвязывающая способность, общая железосвязывающая способность и, конечно, ферритин.

Врач в зависимости от результатов анализов назначает пациенту препараты железа или прописать переливание эритроцитной взвеси.

Ранее мы писали о сухости кожи, как признаке анемии.

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