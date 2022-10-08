Дерматолог назвала сухость кожи признаком анемии

Дерматолог и косметолог Юлия Щербатова рассказала, что сухость кожи может быть симптомом анемии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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Она отметила, что людей, у которых сохнут губы, довольно много. Этот симптом может быть признаком недостатка железа — анемии или дефицита витамина А. О заболевании говорит не только шелушащаяся кожа губ и лица, но и ног. В таком случае людям назначают прием жирных кислот.

Врач посоветовала попробовать использование бальзамов и кремов. Однако, если они не помогает, то необходимо пойти к врачу и сдать необходимые анализы.