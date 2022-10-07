Врач назвала признаки нехватки железа в организме

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие симптомы могут сигнализировать о нехватке железа в организме. Об этом сообщают "Известия".

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Эксперт отметила, что заболевание часто встречается у женщин. Причиной может быть кровопотеря во время менструаций, а в период климакса нехватку железа связывают с кровотечением в ЖКТ.

Нехватка железа характеризуется головокружением, выпадением волос и плохим состоянием ногтей. Также дефицит этого элемента провоцирует утомляемость.

Анемия может появиться в результате воспалительных заболеваний, из-за которых всасывание железа нарушается. Также заболеванием страдают те, кто не следит за своим питанием. Чтобы в организме всегда было достаточно железа, необходимо употреблять мясо и субпродукты. Также железом богаты растительные продукты: шпинат, яблоки, курага и другие.

Чтобы определить уровень железа в организме, необходимо регулярно сдавать анализы. Заболевание в прогрессирующей форме может спровоцировать одышку, тахикардию и невнимательность. В случае анемии врач выписывает необходимые лекарства.