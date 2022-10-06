Врач рассказал об опасности сердечных капель при стрессе

Такие препараты как валокордин или корвалол нельзя принимать без назначения специалиста, поскольку это может привести к весьма неприятным последствиям, объяснил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов, сообщает «Лента.ру».
Опасность представляют побочные эффекты, которые могут появляться вследствие бесконтрольного приема препаратов, такие, например, как сильная головная боль, постоянная сонливость, тошнота, головокружение. Также, эксперт отметил, что в состав сердечных капель входят препараты из группы барбитуратов, вызывающие привыкание.
Принимая сердечные капли от боли в груди, пациенты, по словам специалиста, лишь снимают неприятные ощущения, но никак не избавляют от проблемы. В случае приема этих препаратов от стресса картина та же самая.
Кроме того, Ромасов напомнил, что принимать сердечные капли нельзя людям с хроническими заболеваниями легких, почек и печени, при депрессивном синдроме, а также при алкогольной зависимости.