Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
4 часа назад

Терапевт Ромасов рассказал об опасности сердечных капель в борьбе со стрессом

Мария Кимакович

Такие препараты как валокордин или корвалол нельзя принимать без назначения специалиста, поскольку это может привести к весьма неприятным последствиям, объяснил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов, сообщает «Лента.ру».

Врач рассказал об опасности сердечных капель при стрессе
Фото: unsplashunsplash

Опасность представляют побочные эффекты, которые могут появляться вследствие бесконтрольного приема препаратов, такие, например, как сильная головная боль, постоянная сонливость, тошнота, головокружение. Также, эксперт отметил, что в состав сердечных капель входят препараты из группы барбитуратов, вызывающие привыкание.

Принимая сердечные капли от боли в груди, пациенты, по словам специалиста, лишь снимают неприятные ощущения, но никак не избавляют от проблемы. В случае приема этих препаратов от стресса картина та же самая.

Кроме того, Ромасов напомнил, что принимать сердечные капли нельзя людям с хроническими заболеваниями легких, почек и печени, при депрессивном синдроме, а также при алкогольной зависимости.

Ранее врач предупредила о неожиданной опасности валерьянки.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители