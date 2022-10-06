Врач рассказал об опасности сердечных капель при стрессе

Такие препараты как валокордин или корвалол нельзя принимать без назначения специалиста, поскольку это может привести к весьма неприятным последствиям, объяснил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов, сообщает «Лента.ру».

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Опасность представляют побочные эффекты, которые могут появляться вследствие бесконтрольного приема препаратов, такие, например, как сильная головная боль, постоянная сонливость, тошнота, головокружение. Также, эксперт отметил, что в состав сердечных капель входят препараты из группы барбитуратов, вызывающие привыкание.

Принимая сердечные капли от боли в груди, пациенты, по словам специалиста, лишь снимают неприятные ощущения, но никак не избавляют от проблемы. В случае приема этих препаратов от стресса картина та же самая.

Кроме того, Ромасов напомнил, что принимать сердечные капли нельзя людям с хроническими заболеваниями легких, почек и печени, при депрессивном синдроме, а также при алкогольной зависимости.