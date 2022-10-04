Врач предупредила о неожиданной опасности валерьянки

Препараты из корня валерианы отнюдь не так безобидны, как может показаться на первый взгляд, предупреждает терапевт Татьяна Романенко. Эксперт рассказала “Москве 24”, в каких случаях валерьянка может нанести вред здоровью.

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Эксперт напомнила, что валериана – это растение. И у некоторых людей препараты на его основе могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Еще один побочный эффект популярного растительного успокоительного – это снижение артериального давления.

“Поэтому, если вы склонны к гипотонии, у вас низкое давление, естественно, валериана может еще больше его снизить”, – предупредила терапевт.

Относительным противопоказанием для применения валерианы может быть обострение желудочно-кишечных заболеваний. Растительный препарат способен спровоцировать как диарею, так и запор.

Наиболее опасная ситуация, связанная с употреблением валерьянки – это передозировка. В таком случае человек может столкнуться с изжогой, сонливостью, а также брадикардией. У некоторых людей передозировка седативным растительным препаратом вызывает повышенную нервную возбудимость.

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