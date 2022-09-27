Невролог раскрыл способ, как снять головную боль без лекарств

"Во-вторых, если человек привыкнет "закидываться" теми или иными препаратами при приступах головной боли, он так и не начнет употреблять воду в нормальном количестве. А ведь многие нарушения здоровья связаны с простой причиной – мы пьем мало воды круглый год, это влияет на качество снабжения тканей и систем организма, и возникают проблемы, в том числе головная боль".