Невролог раскрыл способ, как снять головную боль без лекарств

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что в некоторых случаях избавиться от головной боли можно с помощью простой воды. Подробностями эксперт поделился в беседе с радио Sputnik.
Как объяснил медик, очень часто головная боль бывает связана не с заболеванием, а с недостатком жидкости в организме. И, прежде чем принимать болеутоляющее лекарство, Хорошев рекомендует вспомнить, сколько воды он сегодня выпил:
"Если это была чашка кофе с утра, а на часах 15:30, то стоит выпить одну-две большие кружки воды или чая. Также нужно глубоко, интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом. И можно рассчитывать, что через 40-60 минут вам станет легче".
Принимать таблетки от головной боли по двум причинам. Во-первых, они могут достаточно сильно навредить здоровью:
"Во-вторых, если человек привыкнет "закидываться" теми или иными препаратами при приступах головной боли, он так и не начнет употреблять воду в нормальном количестве. А ведь многие нарушения здоровья связаны с простой причиной – мы пьем мало воды круглый год, это влияет на качество снабжения тканей и систем организма, и возникают проблемы, в том числе головная боль".