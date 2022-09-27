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58 минут назад

Невролог Хорошев раскрыл способ, как снять головную боль без лекарств

Мария Иглина

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что в некоторых случаях избавиться от головной боли можно с помощью простой воды. Подробностями эксперт поделился в беседе с радио Sputnik.

Невролог раскрыл способ, как снять головную боль без лекарств
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как объяснил медик, очень часто головная боль бывает связана не с заболеванием, а с недостатком жидкости в организме. И, прежде чем принимать болеутоляющее лекарство, Хорошев рекомендует вспомнить, сколько воды он сегодня выпил:

"Если это была чашка кофе с утра, а на часах 15:30, то стоит выпить одну-две большие кружки воды или чая. Также нужно глубоко, интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом. И можно рассчитывать, что через 40-60 минут вам станет легче".

Принимать таблетки от головной боли по двум причинам. Во-первых, они могут достаточно сильно навредить здоровью:

"Во-вторых, если человек привыкнет "закидываться" теми или иными препаратами при приступах головной боли, он так и не начнет употреблять воду в нормальном количестве. А ведь многие нарушения здоровья связаны с простой причиной – мы пьем мало воды круглый год, это влияет на качество снабжения тканей и систем организма, и возникают проблемы, в том числе головная боль".

Ранее психолог рассказала о способе справиться с паническими атаками.

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