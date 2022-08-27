Как правильно принимать железо: видео

Частой причиной плохого самочувствия, упадка сил и сонливости является низкий уровень железа в крови. Авторы канала @i.genom расскажут, что нужно знать о правильном приеме препаратов железа.

Причиной железодефицитной анемии может послужить недостаточное употребление продуктов, содержащих этот элемент или плохое его усваивание организмом.

Чтобы исключить развитие анемии и усилить действие препарата железа, нужно принимать его вместе с витамином С.

Перед применением необходимо проконсультироваться в врачом.

Подробнее о том, как принимать железо и какой витамин С лучше выбрать смотрите в видео.