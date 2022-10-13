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2 часа назад

Врач Бурдакова заявила, что анемия может привести к патологиям сердца

Мира Маркина

Врач-педиатр Виолетта Бурдакова рассказала, что анемия может привести к опасным осложнениям, в том числе к сердечно-сосудистым патологиям. Об этом сообщает газета "Известия".

Врач заявила, что анемия может привести к патологиям сердца
Фото: pxhere.compxhere.com

Симптомами анемии являются постоянная слабость, быстрая утомляемость, сонливость, головокружение, шум в ушах, "мушки" перед глазами. При заболевании снижается уровень гемоглобина и эритроцитов в крови, к клеткам организма доставляется недостаточно кислорода, развивается гипоксия. Это приводит к проблемам с центральной нервной системой, слизистой ЖКТ, мышцами. У женщин при анемии кожа становится более сухой, ногти ломаются, а волосы выглядят тусклыми и секутся.

Дерматолог назвала сухость кожи признаком анемии

Как объяснила врач, легкая степень анемии не приводит к серьезным последствиям, но ее длительное течение опасно осложнениями.

"Тяжелая степень анемии может привести к нарушениям работы сердца: аритмиям, снижению сократительной способности сердца. Наиболее тяжелыми последствиями могут стать развитие острой почечной недостаточности, массивного кровотечения, сердечной недостаточности с возможным дальнейшим инфарктом, инсультом и прочее", - сказала медик.

У беременных из-за анемии могут случиться преждевременные роды или задержка развития плода.

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