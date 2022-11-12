Что нужно проверить, чтобы исключить рак крови

Симптомы лейкемии не всегда заметны, но если вы знаете, на что нужно обратить внимание, вы можете вовремя их распознать. Проблема заключается в том, что при раке крови человек не испытывает каких-либо заметных симптомов, которые могли бы выявить проблему.

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Общие симптомы лейкемии могут быть легко связаны с напряженным днем или стрессом на работе, например, с ночным потоотделением или синяками, повышенной усталостью. Поэтому врачи рекомендуют сдавать анализы, чтобы следить за своим состоянием. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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хроническая усталость и слабость;

лихорадка и жар;

частые болезни;

потеря веса;

увеличение лимфатических узлов;

из носа часто течет кровь;

ночные поты;

боль в костях;

сыпь. Безусловно, бежать за анализами без нуждны не стоит, а вот прислушиваться к организму точно необходимо. Симптомы болзени будут различаться в зависимости от типа лейкемии:

Если брать во внимание одни из самых распространенных лабораторных исследований: общий анализ крови, биохимия крови, то изменения в этих анализах могут быть неспецифичными и только дадут врачу предложить, какие ииследования провести дополнительно для детальной диагностики. К примеру часто при онкологии повышается скорость оседания эритроцитов, уровень гемоглобина наоборот снижается.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Юные, не зрелые формы кровяных телец в лейкоформуле крови, также сулят о возможных проблемах с кроветворением, а иногда это отражает выраженную интоксикацию организма или отравление.

На сегодняшний день существует огромное количество онко-маркеров которые можно опередить в крови. Самые часто назначаемые специалистами — это СА 15-3 при раке молочной железы, PSA-ПСА — рак предстательной железы, РЭА, СА 72-4 рак — толстого кишечника, СА 19-9, СА 242 — рак поджелудочной железы, АФП — цирроз печени с перерождение в рак, но при алкоголизме этот показатель тоже превышает норму.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

По словам врача, при раке крови, как правило, происходят изменения на клеточном уровне при созревания кровеобразующих телец. Лейкоцитарная формула может дать первичную картину изменений, которые потребуют обязательного уточнения. Белые кровяные тельца —лейкоциты, их количество либо растет или сильно снижается.

Лейкопения (уменьшение) может выявлять монобластный лейкоз, при этом чаще всего данный недуг встречается среди детей.