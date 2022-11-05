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30 минут назад

Диетолог Соломатина назвала сухость кожи симптомом повышенного уровня сахара в крови

Мира Маркина

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24" раскрыла симптомы, которые свидетельствуют о повышенном уровне сахара в крови.

По словам эксперта, одним из частых симптомов является жажда:

"Прежде всего, человеку постоянно хочется пить. Потому что организм пытается разбавить сахар в крови".

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Кроме того, если сахар в крови поднялся выше нормы, сильно страдают сосуды, особенно мелкие, расположенные в глазах. Отсюда возникает диабетическая ретинопатия, начинает ухудшаться зрение. В некоторых случаях человек полностью теряет зрение.

"Сосуды, которые, питают головной мозг, тоже начинают страдать. Может быть усталость. Хуже питаются нейроны, а когда человек плохо соображает, ему уже не так легко выполнить какие-то даже повседневные задачи. Если у близкого резко поменялся характер, он стал раздражительным, нужно померить ему сахар",

– также подчеркнула Соломатина.

В заключение медик добавила, что при повышенном сахаре в крови кожа становится сухой, меняется запах тела, а выдох может быть с запахом ацетона.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог Гинзбург назвал морс с сахаром самым опасным для здоровья.

Новости,Видео,Елена Соломатина,
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