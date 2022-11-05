Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24" раскрыла симптомы, которые свидетельствуют о повышенном уровне сахара в крови.
По словам эксперта, одним из частых симптомов является жажда:
"Прежде всего, человеку постоянно хочется пить. Потому что организм пытается разбавить сахар в крови".
Кроме того, если сахар в крови поднялся выше нормы, сильно страдают сосуды, особенно мелкие, расположенные в глазах. Отсюда возникает диабетическая ретинопатия, начинает ухудшаться зрение. В некоторых случаях человек полностью теряет зрение.
"Сосуды, которые, питают головной мозг, тоже начинают страдать. Может быть усталость. Хуже питаются нейроны, а когда человек плохо соображает, ему уже не так легко выполнить какие-то даже повседневные задачи. Если у близкого резко поменялся характер, он стал раздражительным, нужно померить ему сахар",
– также подчеркнула Соломатина.
В заключение медик добавила, что при повышенном сахаре в крови кожа становится сухой, меняется запах тела, а выдох может быть с запахом ацетона.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог Гинзбург назвал морс с сахаром самым опасным для здоровья.