"Сосуды, которые, питают головной мозг, тоже начинают страдать. Может быть усталость. Хуже питаются нейроны, а когда человек плохо соображает, ему уже не так легко выполнить какие-то даже повседневные задачи. Если у близкого резко поменялся характер, он стал раздражительным, нужно померить ему сахар",