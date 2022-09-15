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1 час назад

Диетолог Гинзбург назвал морс с сахаром самым опасным для здоровья

Мира Маркина

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Москвой 24" рассказал, какой морс опасен для здоровья. По словам медика, это морс с добавлением сахара:

Диетолог объяснил, чем опасен морс
Фото: unsplashunsplash

"Сахар вреден, потому что он в нашем организме слишком быстро оказывается в крови. И когда концентрация сахара в крови повышается стремительно, возникает нарушение обмена веществ".

Врач предупредил, что если употреблять морсы ежедневно, это может спровоцировать нарушение метаболизма. А оно, в свою очередь, чревато ожирением, сахарным диабетом и гипертонией. И это еще не все:

"Это может вызвать ускоренное старение, стать причиной ряда опухолей. Для женщин – это рак молочной железы, повышается вероятность этого недуга. Поэтому, если есть возможность сахар не есть, лучше его и не есть".

Диетолог рекомендовал употреблять морсы без сахара. Причем разновидность ягод не так важна, поскольку все они содержат полифенолы, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Гинзбург добавил, что вкус напитка может быть слаще, если добавлять ягоды, в которых есть природные сахара.

Ранее "Рамблер" рассказывал об опасности заморозки ягод на зиму.

Новости,Михаил Гинзбург,
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