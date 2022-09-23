Врач развеяла опасные мифы о популярном сахарозаменителе

Фруктозой не стоит заменять белый сахар, убеждена эндокринолог Наталия Кирдянкина. Эксперт перечислила в беседе с “Лентой.ру” опасные последствия чрезмерного потребления данного сахарозаменителя.

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Убеждение, что фруктоза безопаснее сахара, не более чем миф, подчеркнула доктор. Фруктоза попадает в клетку напрямую, без участия гормона инсулина, а также способствует накоплению опасного висцерального жира, повышению триглицеридов, мочевой кислоты. Поэтому сейчас даже пациентам с диабетом не рекомендуют переходить на продукты с этим заменителем сахара.

При этом фруктозу мы потребляем естественным образом, например, с фруктами. Просто не стоит ей переедать, предупредила врач. Избыток фруктозы в рационе приводит и к воспалениям.

“Она (фруктоза – прим. ред.) влияет на микробиоту кишечника и может нарушать структуру и целостность плотных контактов между клетками желудочно-кишечной стенки. В результате бактерии, аллергены и липополисахариды спокойно проникают сквозь эти контакты и попадают в кровоток”, – объяснила эндокринолог.

Замена сахара фруктозой может стать причиной развития неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом, резюмировала Кирдянкина.

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