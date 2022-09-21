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3 часа назад

Почему важно спать для профилактики диабета

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Ученые британского Физиологического общества пришли к выводу: заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет чаще встречаются у пациентов с особым биоритмом. Подробности читайте в статье “Рамблера”.

Почему важно спать для профилактики диабета
Фото: unsplash.comunsplash.com

Хронически высокий уровень глюкозы в крови является причиной возникновения сахарного диабета II типа. Мы попросили врача общей практики Дениса Прокофьева рассказать, как в организме вырабатывается инсулин в разное время суток.

Уровень инсулина днем и ночью зависит от того, ест человек ночью или нет. Дело в том, что выработка этого гормона происходит, когда у человека повышается уровень сахара. А уровень сахара растет, когда в организм поступает еда. Соответственно, если человек будет есть ночью, уровень инсулина будет высокий в это время. Если инсулина совсем мало, глюкоза будет циркулировать в крови, но не поступать в клетки. Когда гормона много, клетки получают разово повышенную дозу глюкозы в крови, а сахара почти не остается.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Специалисты из Великобритании предположили, что поздний отход ко сну влияет на метаболизм жира. Они понаблюдали за состоянием 51 добровольца в возрасте 40-50 лет. У всех них в анамнезе эндокринологи отметили метаболический синдром.

Ученые пришли к выводу: у пациентов-”жаворонков” реже встречается лишний вес. То есть, в их организме практически не бывает резких скачков уровня сахара и инсулина – факторов, приводящих к ожирению, истощению поджелудочной железы и развитию диабета. “Жаворонки” активнее сов сжигают жир во время активных действий и в состоянии покоя. Поэтому, по мнению ученых, хронотип пациента можно учитывать при оценке состояния его здоровья, а также просчета рисков развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

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