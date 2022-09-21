Почему важно спать для профилактики диабета

Уровень инсулина днем и ночью зависит от того, ест человек ночью или нет. Дело в том, что выработка этого гормона происходит, когда у человека повышается уровень сахара. А уровень сахара растет, когда в организм поступает еда. Соответственно, если человек будет есть ночью, уровень инсулина будет высокий в это время. Если инсулина совсем мало, глюкоза будет циркулировать в крови, но не поступать в клетки. Когда гормона много, клетки получают разово повышенную дозу глюкозы в крови, а сахара почти не остается.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"