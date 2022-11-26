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2 часа назад

Пульмунолог Абакумов призвал не употреблять витамин С при простуде

Мария Каткова

Пульмунолог и терапевт Олег Абакумов призвал пациентов отказаться от употребления витамина С при простуде. Об этом сообщает "Мослента".

Пульмунолог развеял миф о пользе витамина С при простуде
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист отметил, что витамин действительно имеет противовоспалительное действие и помогает больному быть более бодрым. Это происходит из-за того, что полезный микроэлемент способствует выработке кортизола.

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Тем не менее, пульмонолог призвал не употреблять витамин в таблетках дополнительно, так как это не имеет смысла. В кровь всасывается всего 100 миллиграмм, а все остальное выходит из организма.

Абакумов посоветовал употреблять продукты, содержащие витамин, в пищу, вместо БАДов. Так, он рекомендовал обратить внимание на шиповник, облепиху, капусту и яблоки.

Ранее сообщалось, что диетолог Писарева рассказала, какие напитки полезны зимой.

Новости,Олег Абакумов,
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