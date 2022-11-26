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56 минут назад

Диетолог Писарева рассказала, какие напитки полезны зимой

Мира Маркина

Врач-диетолог Ирина Писарева перечислила напитки, которые будут полезны для употребления в холодное время года.

Диетолог рассказала, какие напитки полезны зимой
Фото: UnsplashUnsplash

Врач прокомментировала набирающий популярность напиток куркума-латте, который готовят на основе этой специи с добавлением кардамона и черного перца. По ее словам, это хороший вариант, который способен поддерживать здоровье зимой. Помимо этого она посоветовала употреблять его приготовленным на растительном молоке, чтобы вкус был более насыщенным.

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Также Писарева рекомендовала обратить внимание на отвар с шиповником, так как он является эффективным антиоксидантом.

«Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови. Отвар шиповника нужно заваривать заранее, обычно на ночь», — пояснила диетолог.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты и напитки вредны для мужчин.

ЗОЖ,Ирина Писарева,
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