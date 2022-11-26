Диетолог рассказала, какие напитки полезны зимой

Врач-диетолог Ирина Писарева перечислила напитки, которые будут полезны для употребления в холодное время года.
Врач прокомментировала набирающий популярность напиток куркума-латте, который готовят на основе этой специи с добавлением кардамона и черного перца. По ее словам, это хороший вариант, который способен поддерживать здоровье зимой. Помимо этого она посоветовала употреблять его приготовленным на растительном молоке, чтобы вкус был более насыщенным.
Также Писарева рекомендовала обратить внимание на отвар с шиповником, так как он является эффективным антиоксидантом.
«Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови. Отвар шиповника нужно заваривать заранее, обычно на ночь», — пояснила диетолог.
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