Диетолог рассказала, какие напитки полезны зимой

Врач-диетолог Ирина Писарева перечислила напитки, которые будут полезны для употребления в холодное время года.

Врач прокомментировала набирающий популярность напиток куркума-латте, который готовят на основе этой специи с добавлением кардамона и черного перца. По ее словам, это хороший вариант, который способен поддерживать здоровье зимой. Помимо этого она посоветовала употреблять его приготовленным на растительном молоке, чтобы вкус был более насыщенным.