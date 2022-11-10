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2 часа назад

Эндокринолог Алкашева назвала вредные для мужчин продукты и напитки

Мария Иглина

Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Алина Алкашева перечислила вредные для мужского здоровья продукты и напитки. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Мослентой".

Названы вредные для мужчин продукты и напитки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, на первом месте оказались соевые продукты, которые пагубно влияют на гормональный баланс мужского организма. Дело в том, что в составе продукта есть изофлавоны:

"Они относятся к растительным веществам, схожим с женскими гормонами, а это может способствовать образованию жировых отложений по женскому типу".

Также мужчинам стоит воздержаться от употребления молока и молочных продуктов высокой жирности, поскольку холестерин низкой плотности в них способствует развитию атеросклероза. Кроме этого, молочные продукты повышают количество женских половых гормонов и снижают уровень тестостерона.

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Еще важно исключить пиво, так как в его состав входит солод, а он содержит фитоэстрогены, повышающие содержание женских половых гормонов в организме мужчин, приводящее к отложению жира по женскому типу и постепенному снижению уровня тестостерона.

Также переизбыток кофе приводит к колебаниям артериального давления, а также к нарушениям работы надпочечников и снижению уровня тестостерона. Ежедневная норма для мужчин составляет 100 миллилитров.

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