Выяснилось, как часто надо сдавать кровь на холестерин

Кардиолог и терапевт Анна Чугунникова посоветовала сдавать анализы на холестерин раз в год. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

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Эксперт отметила, что такой анализ назначают для того, чтобы оценить риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Она посоветовала сдавать кровь на этот анализ не реже, чем раз в год. Его можно проходить вместе с ежегодным скринингом.

Тем не менее, если человек перенес хирургическое вмешательство или острую инфекцию, то стоит переждать 2-3 месяца прежде, чем проверяться на холестерин.