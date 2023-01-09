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36 минут назад

Терапевт Чугунникова посоветовала сдавать кровь на холестерин раз в год

Мария Каткова

Кардиолог и терапевт Анна Чугунникова посоветовала сдавать анализы на холестерин раз в год. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Выяснилось, как часто надо сдавать кровь на холестерин
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметила, что такой анализ назначают для того, чтобы оценить риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Она посоветовала сдавать кровь на этот анализ не реже, чем раз в год. Его можно проходить вместе с ежегодным скринингом.

Тем не менее, если человек перенес хирургическое вмешательство или острую инфекцию, то стоит переждать 2-3 месяца прежде, чем проверяться на холестерин.

Как холестерин влияет на эректильную дисфункцию

Ранее сообщалось, что кардиолог назвал неочевидные симптомы болезни сердца.

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