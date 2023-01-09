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1 час назад

The Lancet: садоводство уменьшает риск развития рака

Мария Каткова

Ученые из центра по изучению рака в университете Колорадо выяснили, что садоводство уменьшает риск развития злокачественных опухолей. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в The Lancet Planetary Health.

Выяснилось, что работы в огороде уменьшают риск рака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ученые проводили исследование с 1 января 2017 года по 15 июня 2019 года, в нем приняли участие 493 человека. Они смотрели на образ жизни людей и их медицинские показатели.

Так, выяснилось, что люди, занимающиеся садоводством, меньше болели раком. Дело в том, что у них была физическая активность, а также присутствовало много клетчатки в рационе. Те, кто выращивал что-то в огороде, больше занимались физической активностью и имели хороший аппетит.

Неловкие вопросы о здоровье, которые всех волнуют

Ученые пришли к выводу, что именно физическая активность и наличие фруктов и овощей в рационе сыграли свою главную роль в предотвращении злокачественных опухолей.

Ранее сообщалось, что врач назвала комфортную пищу опасной для организма.

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