Врач назвала комфортную пищу опасной для организма

Термин "комфортная пища" в медицинском сообществе применяется как правило к еде, которые напоминают человеку о семейных ужинах, детстве, бабушкиных блюдах.
Биолог-генетик, нутрициолог и эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева пояснила, почему такую еду принято считать опасной для организма.
"В детстве запоминается не манная каша и не брокколи, а какое-нибудь мороженое – то, чем утешали, то, что давали для повышения настроения. Часто это искусственные продукты, которые содержат одновременно жир, сахар и соль. Они вызывают выработку дофамина или серотонина (гормоны, нейромедиаторы – вещества, необходимые для передачи сигналов между нейронами, – ред.), в зависимости от продукта, и на какой-то момент даже как бы обезболивают", - приводит ее слова радио Sputnik.
Но дело в том, что комфортное самочувствие заканчивается через 15 минут, затем же возникает эмоциональное истощение, слабость и упадок сил.
Такой едой просто заработать расстройство пищевого поведения. По словам Мальцевой, навредить своей нейромедиаторной системе таким образом очень просто, поэтому не следует использовать подобные блюда для повышения настроения и тому подобного, иначе это может привести к пищевой зависимости.
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