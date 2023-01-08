Врач назвала комфортную пищу опасной для организма

"В детстве запоминается не манная каша и не брокколи, а какое-нибудь мороженое – то, чем утешали, то, что давали для повышения настроения. Часто это искусственные продукты, которые содержат одновременно жир, сахар и соль. Они вызывают выработку дофамина или серотонина (гормоны, нейромедиаторы – вещества, необходимые для передачи сигналов между нейронами, – ред.), в зависимости от продукта, и на какой-то момент даже как бы обезболивают", - приводит ее слова радио Sputnik.