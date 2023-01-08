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3 часа назад

Врач Мальцева назвала комфортную пищу опасной для организма

Стелла Шмель

Термин "комфортная пища" в медицинском сообществе применяется как правило к еде, которые напоминают человеку о семейных ужинах, детстве, бабушкиных блюдах.

Врач назвала комфортную пищу опасной для организма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Биолог-генетик, нутрициолог и эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева пояснила, почему такую еду принято считать опасной для организма.

"В детстве запоминается не манная каша и не брокколи, а какое-нибудь мороженое – то, чем утешали, то, что давали для повышения настроения. Часто это искусственные продукты, которые содержат одновременно жир, сахар и соль. Они вызывают выработку дофамина или серотонина (гормоны, нейромедиаторы – вещества, необходимые для передачи сигналов между нейронами, – ред.), в зависимости от продукта, и на какой-то момент даже как бы обезболивают", - приводит ее слова радио Sputnik.

Но дело в том, что комфортное самочувствие заканчивается через 15 минут, затем же возникает эмоциональное истощение, слабость и упадок сил.

Почему в пищу употребляют именно поваренную соль

Такой едой просто заработать расстройство пищевого поведения. По словам Мальцевой, навредить своей нейромедиаторной системе таким образом очень просто, поэтому не следует использовать подобные блюда для повышения настроения и тому подобного, иначе это может привести к пищевой зависимости.

Ранее мы писали о том, как работает лекарство, заставляющее людей ненавидеть свою любимую еду.

Новости,Ирина Мальцева,
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