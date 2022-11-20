Как работает лекарство, заставляющее людей ненавидеть свою любимую еду

Все чаще сообщается о препарате, который заставляет ненавидеть человека свою любимую еду. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Популярный препарат для похудения семаглутид затрудняет переваривание любимых блюд. Эксперты пока не уверены, как работает препарат, но связывают его действие с гормонами и вкусовыми рецепторами.

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Что это такое

Семаглутид, продаваемый под торговыми марками Wegovy и Ozempic, представляет собой инъекционный препарат, который повышает выработку инсулина, гормона, помогающего регулировать уровень сахара в крови. Хотя семаглутид изначально был разработан для лечения диабета, в июне 2021 года он был одобрен в качестве препарата для снижения веса.

Некоторые эксперты в области лечения ожирения назвали препарат «изменившим правила игры». Исследования показали, что использование семаглутида может привести к снижению массы тела на 15-20% в течение 68 недель в сочетании с низкокалорийной диетой и регулярными физическими упражнениями.

Семаглутид работает частично за счет повышения чувства сытости и замедления пищеварения, что может приглушить тягу к еде. Это также влияет на цепь "вознаграждения" мозга, притупляя выброс дофамина, который кто-то мог бы получить от жирной картошки фри, мороженого или мартини . Так, продукты, которые раньше доставляли удовольствие, становятся не такими приятными.

Люди, которые применяют препарат, рассказывают, что стали безразличными к еде, а любители мяса чувствуют теперь к нему отвращение.

Когда то, что было соленым или сладким, стало горьким

Вполне логично, что препарат, предназначенный для того, чтобы вы чувствовали себя сытым быстрее и дольше, естественным образом ограничит потребление тяжелой пищи.

Если человек принимает препарат и питается как раньше, то платит за это тошнотой, вздутием живота и расстройством пищеварения, которые возникают сразу и могут длиться несколько дней. В результате в следующий раз, человеку тошно даже смотреть на бургер.

Интересно также, что люди, принимавшие препарат, сообщают об изменении вкусовых рецепторов. На форуме Reddit люди, принимавшие семаглутид, рассказали, что любимый картофель фри стал горьким на вкус:

«Они никогда раньше не были для меня такими на вкус. Я, наверное, чуть не плакала. Я обожала фри, а сейчас они на вкус как металлические куски в форме картофеля».

Многие рассказывают, что ощущение отвращения от вредной еды приносят им дискомфорт.

Пока нет исследований о том, с чем это связано, Линнетт МакКласки , профессор нейробиологии из Университета Огасты, изучающая регенерацию вкуса, объяснила это связью гормонов и рецепторов. Профессор сказала, что это может быть связано с тем фактом, что и вкусовые клетки, и нервные волокна, пронизывающие их, высвобождают ГПП-1 (инсулинотропный постпрандиальный пептидный гормон из семейства инкретина):

«Таким образом, вы действительно путаете сигналы, которые поступают в мозг и сообщают, что у вас во рту».

Сложная адаптация

Американские психологи считают, что люди, которые сходят с ума от изменения вкусовых рецепторов, могут попробовать решить эту проблему с помощью снижения дозы препарата или многоразового воздействия.

Так, отвращение к еде обычно можно преодолеть путем многократного воздействия, ведь мало кому сразу понравилось, например, пиво.

Но в основном, людям с изменением вкуса от семаглутида советуют будет работать над эмоциональной корректировкой внезапной неприязни к общепризнанным вкусным продуктам.

По словам психологов, главное — найти замену вечному потреблению вредностей. Так например, если вы жуете чипсы за просмотром сериалов, попробуйте начать вязать или по-другому занимать свои руки.

Так, людям особенно приятно понимать, что на замену вредному и чрезмерному питанию к ним может прийти свободное время и другие удовольствия.