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1 час назад

Врач Кашух рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

Катя Кобышева

Крещенские купания для многих стали традицией. Но не всем они принесут пользу. Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с RT рассказала, как можно подготовиться.

Врач Кашух рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист советует воздержаться от купаний людям, которые не занимаются регулярным закаливанием организма, а также страдают от хронических заболеваний.

«Кратковременное пребывание в ледяной воде может обернуться для неподготовленного человека серьезными проблемами со здоровьем и даже внезапным летальным исходом. В особой группе риска находятся пациенты с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. При наличии большинства хронических болезней противопоказано опускаться в прорубь. Кроме того, не следует окунаться в холодную воду детям, беременным женщинам, а также пожилым людям — для их организма это чрезмерная нагрузка», — объяснила Екатерина Кашух.

Тем, кто все же решил окунуться, врач советует начинать подготовку заранее. Нужно регулярно обливаться прохладной водой, причем снижать температуру и расширять область воздействия нужно постепенно. Например, можно начать с обливания кистей рук и ступней, сначала прохладной водой, затем более холодной. Через две недели можно обливать прохладной водой руки до локтей и ноги до колен. И так за несколько месяцев можно постепенно подготовиться.

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