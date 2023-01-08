Врач Чудаков объяснил, как безопасно кататься с горки

Кататься с горок обожают и дети, и взрослые. Но даже такое невинное занятие может привести к травмам.

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Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet (Хелснет), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал в беседе с RT, как нужно кататься, чтобы не травмироваться.

По словам специалиста, кататься можно только в оборудованных местах: на санных трассах, трассах для спуска на беговых и горных лыжах.

«В противном случае во время спуска можно наткнуться на камни, арматуру, пни от спиленных деревьев, которые под слоем снега могут быть совсем незаметными или показаться сугробами. Особое внимание надо уделить тюбингу», — ответил Сергей Чудаков.

Самыми травматичным "снарядом" врач назвал надувные ватрушки. Они вышли на первое место по частоте полученных при катании травм.

Ватрушки быстро разгоняются и совершенно не управляемы, когда человек вылетает с ватрушки, он может получить сильный удар о дерево. На ватрушках можно кататься только на специально оборудованных трассах.